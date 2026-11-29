Иран использовал спутниковую систему Starlink компании SpaceX для военных операций против американских сил на Ближнем Востоке. Узнав об этом, владелец компании Илон Маск пришел в ярость.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

19 ноября 2026, 10:08 Маск сделал заявление относительно использования Starlink в Украине Миллиардер Илон Маск объяснил ограничения в работе Starlink в Украине тем, что это гражданская система, которая не предназначена для наступательных действий или атак.

В начале марта Маск узнал о двух случаях несанкционированного использования спутниковых систем SpaceX. Один касался Ирана, другой – американских военных.

По данным издания, иранские силы использовали Starlink для управления войсками и координации операций с ударными беспилотниками.

1 марта иранский дрон атаковал американский военный объект в порту Шуайба в Кувейте. Погибли шестеро американских военнослужащих. При этом Пентагон не подтвердил, что именно во время этого удара использовался Starlink.

Через несколько часов после атаки SpaceX ввела дополнительную проверку личности для пользователей Starlink на самолетах, движущихся со скоростью более 100 миль в час. Для продолжения использования связи необходимо было предоставить личные данные и сведения о самолете.

Другой случай касался американских ударных дронов LUCAS, которые использовали военную систему Starshield. По информации WP, Пентагон оплачивал более дешевый тариф для наземных операций, хотя применял систему на беспилотниках. Воздушный тариф стоил в пять раз дороже.

Маск публично заявил, что использование коммерческого Starlink в системах вооружения нарушает правила компании, а выявленный несанкционированный доступ прекращают.

По словам одного из собеседников издания, к концу первой недели марта SpaceX уволила как минимум двух руководителей из-за случаев ненадлежащего использования спутниковой связи.

Компания и сам Маск не ответили на запросы WP относительно этих инцидентов.

Напомним, 19 ноября Илон Маск заявил, что коммерческая система Starlink не предназначена для наступательных военных действий. По его словам, для таких операций должна использоваться Starshield, решение о применении которой принимает американская власть.

Ранее, 14 ноября, стало известно, что сенаторы-демократы Джин Шахин и Крис Кунс потребовали от SpaceX сохранить документы и переписку, связанные с ограничениями Starlink и Starshield для Украины.

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