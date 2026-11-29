В Офисе военного омбудсмана фиксируют рост количества жалоб от военнослужащих и их родных из-за длительного пребывания бойцов на позициях. Самый долгий зафиксированный случай составил 460 дней, а средняя продолжительность пребывания, о которой сообщали в обращениях, достигает 115 дней.

Об этом сообщили в Офисе военного омбудсмана во время встречи с журналистами, передает LIGA.net.

Длительное пребывание военных на позициях является одной из приоритетных проблем, которой занимается ведомство. Количество соответствующих обращений растет с начала года.

В Офисе объясняют, что это одна из самых сложных категорий жалоб. Ведомство не руководит военными операциями и не может самостоятельно организовать вывод бойцов с позиций. К тому же даже спланированная эвакуация или ротация может представлять серьезную угрозу для жизни военнослужащих.

По данным Офиса военного омбудсмана:

460 дней – самый долгий зафиксированный период пребывания на позиции;

115 дней – средняя продолжительность пребывания, указанная в жалобах;

130 воинских частей – из них поступали обращения относительно этой проблемы.

В то же время одна жалоба может касаться не одного военнослужащего, а целой группы бойцов. Поэтому реальное количество защитников, которые сталкиваются с длительным пребыванием на позициях, может быть значительно больше.

Не все военные имеют возможность сообщить о таких обстоятельствах: непосредственно на позициях может не быть связи, а родные не всегда знают, в каких условиях находятся их близкие.

В Офисе подчеркивают, что поступление жалоб из 130 воинских частей свидетельствует о масштабности проблемы, которая не ограничивается отдельными подразделениями или решениями конкретных командиров.

В то же время увеличение количества обращений не обязательно означает ухудшение ситуации. На статистику также влияет то, что военные все больше знают о возможности обратиться в Офис военного омбудсмана, который начал работу в этом году.

Напомним, ранее в Офисе Военного омбудсмана предложили внедрить балльную систему выслуги, при которой мобилизованные военные будут получать право на увольнение после набора 12 баллов, а также будут иметь годовую отсрочку от повторного призыва.

Как известно, в начале года военный омбудсман Ольга Решетилова предлагала ограничить срок службы для мобилизованных двумя-тремя годами, подчеркивая, что четкие рамки являются необходимым условием для ротаций и постепенной демобилизации бойцов.

Со своей стороны, в Министерстве обороны ранее заявляли о намерении до конца 2026 года запустить поэтапное увольнение военных с наибольшим сроком службы.

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