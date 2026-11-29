В провинции Ризе на северо-востоке Турции упал и взорвался беспилотник-камикадзе украинского происхождения. Инцидент произошел ночью 29 ноября в селе Сирт в районе Чайели.

Об этом сообщил портал ANKA со ссылкой на заявление администрации провинции.

По данным турецких властей, в результате проверки были установлено, что речь идет о дроне FP-1 украинской компании Fire Point.

В результате падения беспилотника никто не погиб и не пострадал. При этом известно, что в одном из домов выбило оконное стекло.

На месте работали подразделения жандармерии и специалисты по взрывоопасным предметам, прибывшим из Трабзона. После проведения необходимых работ они собрали обломки аппарата.

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что в турецкой провинции Коджаэли обнаружили российский разведывательный БПЛА «Орлан-10».

Минобороны в том же декабре сообщало, что турецкие истребители сбили дрон, который приближался к воздушному пространству страны со стороны Черного моря.

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