Российские оккупационные войска в течение 29 ноября нанесли серию ударов по Ровненской области, в том числе по Сарненскому району. В результате обстрелов ранения получили 13 гражданских.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

«Пока известно о 13 раненых гражданских, из них 5 - в тяжелом состоянии», – написал чиновник.

Воздушная тревога в регионе продолжается. Коваль призвал жителей области не игнорировать сигналы опасности, находиться в безопасных местах и ​​позаботиться о защите своих близких.

Напомним, в пятницу, 27 ноября, россияне нанесли удар по одному из предприятий в городе Нежин Черниговской области. В результате атаки погибли мужчина и женщина, четыре человека ранены.

Также сообщалось, что войска рф обстреляли общежитие и гражданские предприятия на Житомирщине, есть пострадавший.

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