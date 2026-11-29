Президент Чехии Петр Павел подверг критике работу министра обороны Яромира Зуны, в частности, из-за его отношения к помощи Украине.
Заявление Павела цитирует Чешское телевидение.
По словам главы чешского государства, Зуна неоднократно препятствовал поездкам начальника Генштаба Мирослава Главача в Украину для получения боевого опыта, а также выступал за ограничение оборонных расходов.
Президент связал такую позицию с влиянием партии SPD, делегировавшей Зуну в правительство. По его словам, эта политическая сила не считает приоритетами ни оборонные обязательства Чехии перед союзниками, ни поддержку Украины.
«Прежде всего, было бы полезно рассматривать предоставление займа Украине – или любую другую форму помощи ей – как инвестицию в нашу собственную безопасность, будущее процветание и стабильность», – добавил Павел.
Напомним, недавно премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил против выделения 100 млрд евро Украине из бюджета ЕС.
А ранее Павел заявил, что НАТО должно жестче реагировать на провокации россии, в частности сбивать самолеты, которые нарушают воздушное пространство союзников.
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