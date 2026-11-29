Президент Чехии Петр Павел подверг критике работу министра обороны Яромира Зуны, в частности, из-за его отношения к помощи Украине.

Заявление Павела цитирует Чешское телевидение.

15 октября 2026, 11:29 Какие страны больше всего нарастили объемы помощи Украине за восемь месяцев 2026 года Больше всего нарастили объемы помощи Украине за восемь месяцев 2026 года такие страны как Италия, Словения, Ирландия, Япония, Швейцария и Норвегия. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

По словам главы чешского государства, Зуна неоднократно препятствовал поездкам начальника Генштаба Мирослава Главача в Украину для получения боевого опыта, а также выступал за ограничение оборонных расходов.

Президент связал такую ​​позицию с влиянием партии SPD, делегировавшей Зуну в правительство. По его словам, эта политическая сила не считает приоритетами ни оборонные обязательства Чехии перед союзниками, ни поддержку Украины.

«Прежде всего, было бы полезно рассматривать предоставление займа Украине – или любую другую форму помощи ей – как инвестицию в нашу собственную безопасность, будущее процветание и стабильность», – добавил Павел.

Напомним, недавно премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил против выделения 100 млрд евро Украине из бюджета ЕС.

А ранее Павел заявил, что НАТО должно жестче реагировать на провокации россии, в частности сбивать самолеты, которые нарушают воздушное пространство союзников.

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