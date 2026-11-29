Украина наращивает масштабы дальнобойных операций против российской нефтяной и военной инфраструктуры. За последние 50 дней украинские силы атаковали около 40 объектов, связанных с нефтяной отраслью и военно-промышленным комплексом рф. География ударов охватила по меньшей мере пять морей, а расстояние до отдельных целей превысило 2400 км.

Об этом пишет The New York Times

23 сентября 2026, 13:20 Крупнейшие атаки дронов на Москву за время полномасштабной войны В 2026 году на Москву и Подмосковье летят десятки и сотни дронов за раз. На инфографике «Слово и дело» – крупнейшие атаки украинских БпЛА на столицу рф за время полномасштабного вторжения.

По подсчетам NYT, за последние 50 дней Силам обороны удалось поразить примерно 40 объектов на территории россии. Отмечается, что эта кампания направлена на ослабление российской военной машины: лишение ее топлива, вооружения и финансовых ресурсов.

Как отмечает издание, огромная территория россии, которая раньше была ее преимуществом в войне против Украины, теперь превращается в слабое место Кремля.

По данным NYT, украинские операции охватывают по меньшей мере пять морей и достигают более 2400 км. Среди целей – топливный терминал на побережье Белого моря и завод по производству ракетного топлива в Сибири.

Украинские силы атакуют всю нефтяную инфраструктуру рф – от трубопроводов и НПЗ до нефтехимических предприятий и морских терминалов. Также под ударами оказываются объекты ракетного производства и военная техника.

Как отмечает Международное энергетическое агентство, переработка нефти в россии сократилась примерно на 30% по сравнению с прошлым годом. Производство бензина упало на 20%, дизеля – почти на 30%. Из-за этого Москва ограничила экспорт топлива.

Масштаб атак частично подтверждают в самой россии. В частности, в Минобороны рф 16 ноября отчитались, что перехватили 1336 украинских дронов, а на следующий день – 1441. В то же время Москва не сообщает, сколько беспилотников достигают целей. Впрочем, десятки масштабных атак в последние недели подтвердили военные аналитики, исследующие геолоцированные видео.

Одним из проявлений расширения географии украинских ударов стали операции против российских военных объектов за пределами территории рф.

Украинские морские дроны атаковали российские корабли в Финском заливе и ливийском порту Бенгази. По данным NYT, в Бенгази затонул корвет «Меркурий» с боевым вертолетом на борту, также было поражено грузовое судно с оружием. Президент Владимир Зеленский после этого заявил, что Украина имеет право атаковать российские военные цели в любой точке мира.

В то же время, как замечает NYT, западные союзники неоднозначно относятся к расширению украинских ударов. Администрация Дональда Трампа все еще критикует атаки на российские НПЗ, тогда как в Европе дальнобойные удары преимущественно одобряют.

27 ноября 2026, 00:57 Трамп дополнил заявление НАТО требованием к Украине не расширять боевые действия – СМИ Дональд Трамп изменил совместное заявление с генсеком НАТО Марком Рютте, добавив Украину в требование не расширять войну. Правка появилась после удара ВСУ по российскому корвету в Ливии.

В частности, заместитель главы Пентагона Элбридж Колби ранее раскритиковал дальнобойные атаки Украины вглубь рф, предположив, что удары по объектам гражданской инфраструктуры способны подтолкнуть Кремль к эскалации.

Тем временем глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов признал, что сами дальнобойные удары не выиграют войну, но заставляют россию тратить ресурсы на ремонт, восстановление производства и усиление обороны.

По оценке The New York Times, развитие украинского ОПК позволило перейти от переоборудования обычных дронов к созданию реактивных ударных систем и крылатых ракет дальностью более 2900 км. Также Украина разрабатывает баллистические ракеты и внедряет ИИ в военные технологии.

Параллельно Киев договаривается с западными партнерами о совместном производстве вооружения: с Германией – разведывательных дронов, с Великобританией – более тысячи дальнобойных ударных беспилотников. Это, по мнению аналитиков, поможет Украине сохранить возможности для дальнобойных ударов независимо от политических изменений в США.

Напомним, как отмечало издание Bloomberg, Украина расширяет кампанию дальнобойных ударов по территории россии благодаря наращиванию собственного производства вооружения, применению разведданных и тщательному планированию, а важную роль в этом процессе играет тайное подразделение Сил беспилотных систем «Кайрос».

Кроме этого, украинская оборонная компания Fire Point ранее заявляла, что создала технологии, которые позволяют ее системам наносить дальние удары по рф и оккупированным территориям Украины без привлечения спутниковой связи SpaceX, а также ведет разработку новых баллистических ракет FP-7 и FP-9 для усиления украинской обороны.

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