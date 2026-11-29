В ночь на 29 ноября российские войска нанесли удар по Одессе. В результате атаки поврежден жилой многоэтажный дом, есть пострадавшие. На месте работают экстренные и коммунальные службы.
Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Сначала сообщалось, что в результате вражеского удара поврежден жилой дом. На тот момент детали происшествия выясняли.
Позже Лысак сообщил, что в результате попадания в многоэтажку есть пострадавшие.
На месте работают все соответствующие службы. Для помощи жителям также развернули оперативный штаб.
Информацию о последствиях российской атаки уточняют.
Напомним, 28 ноября российские войска атаковали зерновой склад в Одесской области: в результате удара была повреждена крыша здания и уничтожена подавляющая часть запасов зерна.
В тот же день количество раненых в результате удара рф по Киеву увеличилось до пяти человек, среди которых пятилетний мальчик, а также в столице погибла женщина.
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