В ночь на 29 ноября российские войска нанесли удар по Одессе. В результате атаки поврежден жилой многоэтажный дом, есть пострадавшие. На месте работают экстренные и коммунальные службы.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Сначала сообщалось, что в результате вражеского удара поврежден жилой дом. На тот момент детали происшествия выясняли.

Позже Лысак сообщил, что в результате попадания в многоэтажку есть пострадавшие.

На месте работают все соответствующие службы. Для помощи жителям также развернули оперативный штаб.

Информацию о последствиях российской атаки уточняют.

Напомним, 28 ноября российские войска атаковали зерновой склад в Одесской области: в результате удара была повреждена крыша здания и уничтожена подавляющая часть запасов зерна.

В тот же день количество раненых в результате удара рф по Киеву увеличилось до пяти человек, среди которых пятилетний мальчик, а также в столице погибла женщина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.