По меньшей мере 10 человек погибли, еще более 110 получили ранения из-за взрыва вблизи школы в провинции Кунар на северо-востоке Афганистана. Причиной стали взрывоопасные вещества, хранившиеся на складе неподалеку от учебного заведения.

Об этом сообщил директор департамента культуры и информации провинции Сами уль-Хак Бааян, пишет Associated Press.

По его словам, взрыв произошел из-за халатности и несоблюдения правил безопасности. Вещества принадлежали горнодобывающим компаниям.

Местные жители рассказали агентству, что после взрыва бросились спасать детей из поврежденного здания. Они описали разрушенные помещения, обрушившиеся крыши и многочисленные обломки.

Инцидент произошел спустя три месяца после аналогичного взрыва в Кабуле, в результате которого ранения получили по меньшей мере 42 ребенка.

Напомним, недавно в Польше за несколько дней произошли два нападения с ножом в школах. Во время одного из инцидентов погибла работница заведения, а по меньшей мере девять человек пострадали.

А ранее в филиппинском городе Замбоанга девятиклассник открыл стрельбу в школе – погиб ученик 10-го класса, сам нападавший совершил самоубийство, а еще два человека получили ранения.

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