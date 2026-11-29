В воскресенье, 29 ноября, в Испании пройдут досрочные парламентские выборы, по результатам которых ультраправая партия Vox может впервые за полвека войти в состав правительства. Главным конкурентом социалистического премьер-министра Педро Санчеса является консервативная Народная партия, которая может сформировать коалицию с ультраправыми.

Об этом пишет The Guardian.

22 ноября 2026, 17:11 Евросоюзу грозит политический раскол из-за предстоящих выборов в ряде стран Предстоящие выборы во Франции, Испании, Польше и Италии могут привести к политическому расколу ЕС и блокированию помощи Украине из-за усиления евроскептиков.

Отмечается, что впервые со времен диктатуры Франсиско Франко, которая фактически завершилась в 1975 году после его смерти, в правительство Испании может войти ультраправая партия.

Очередные выборы в Испании должны были состояться летом 2027 года, однако нынешний премьер Педро Санчес инициировал досрочное голосование после того, как правые и ультраправые партии заблокировали предложенные правительством меры для преодоления жилищного кризиса.

Как известно, страну охватили масштабные протесты из-за выселения 87-летней Марии дель Кармен Абаскаль, которая не смогла заплатить за проживание в квартире в Мадриде, после того как арендная плата выросла на 230%.

В ответ на общественное недовольство правительство предложило запретить выселения до 2030 года, а также усилить регулирование краткосрочной аренды и аренды отдельных комнат. Однако инициативы заблокировали консервативная Народная партия, ультраправая Vox и каталонская партия Junts.

Сейчас, согласно опросам, Народная партия может победить на выборах, но для формирования правительства ей, вероятно, понадобится коалиция с Vox. Вместе партии могут получить более 176 мест в 350-местном парламенте. В то же время партия социалистов, которую возглавляет Санчес, отстает от консерваторов на 3%.

Отмечается, что на позиции действующего правительства повлияли коррупционные обвинения против окружения премьера, критика его действий во время миграционного кризиса и железнодорожная катастрофа в конце октября, в которой погибли 69 человек.

Во время предвыборной агитации Санчес заявил о намерениях продолжить прогрессивный курс и ввести налог на состояния свыше 100 млн евро. Тем временем Народная партия обещает снизить налоги и построить миллион домов, а программа Vox предусматривает политику «ремиграции» и приоритет для рожденных в Испании при доступе к жилью и государственным услугам.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз вступает в период крупных национальных выборов, в частности в Испании и ряде других стран, которые способны кардинально изменить политическую расстановку сил в Европе. Усиление влияния националистических и евроскептических партий в крупных странах ЕС может ослабить единство Евросоюза и усложнить оказание помощи Украине.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.