Молдова усиливает энергетическую независимость и прекращает закупки газа из рф – Санду

Молдова прекратила закупку российского газа и запустила новую линию электропередачи, которая соединяет страну с Румынией и европейской энергосистемой.

Об этом сообщила президент Молдовы Майя Санду в соцсети X.

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По ее словам, речь идет о линии электропередачи Вулканешты – Кишинев, запуск которой должен усилить энергетическую независимость страны.

Санду подчеркнула, что в течение десятилетий Москва использовала энергетические ресурсы как инструмент давления на Молдову, однако теперь ситуация изменилась.

«Больше нет: Молдова не покупает российский газ», – заявила президент.

Она также добавила, что в ближайшее время планируют запустить еще две линии электропередачи, которые соединят Молдову с Румынией.

Напомним, ранее сообщалось, что Молдова размышляет над тем, чтобы закупить у Украины от 10 до 50 млн кубометров природного газа. Государственная компания Energocom планировала начать переговоры с украинскими поставщиками, а финальные объемы импорта будут определяться доступностью ресурса и его ценой.

В то же время в ЕС, страны которого также пытаются отказаться от газа из рф, зафиксировали рекордные объемы импорта российского сжиженного природного газа из арктического проекта «Ямал СПГ». За первые девять месяцев 2026 года европейские государства приняли 12,18 млн тонн этого ресурса.

Между тем нефтегазовые поступления в бюджет государства-агрессора в октябре вышли на самый высокий показатель с апреля 2025 года. Этому способствовали обострение конфликта вокруг Ирана и соответствующий рост стоимости российской нефти.

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