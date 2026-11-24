Министр обороны Украины Евгений Хмара обсудил с норвежским коллегой Торе Сандвиком поставки Украине средств для защиты неба и поддержку в зимний период и в течение 2027 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, в следующем году двусторонняя помощь от Норвегии составит по меньшей мере $7 млрд. В первую очередь она будет касаться приоритетных направлений – усиления противовоздушной обороны и беспилотных систем.

«Рассмотрели варианты поставок Украине средств для защиты неба, в частности ракет-перехватчиков для систем ПВО. Имеем весомые и важные для Украины договоренности», – отметил Хмара.

24 ноября 2026, 16:32 Массированные атаки дронов: способна ли Украина адаптировать ПВО к новым российским угрозам Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, хватает ли Украине средств для перехвата российских дронов, как враг совершенствует беспилотники и почему для эффективной работы ПВО важно заранее планировать угрозы.

Отдельно министры обсудили проект по интеграции ракет разных типов в системы NASAMS, которые имеет Украина, и пути поставок дополнительных боевых самолетов и боеприпасов к ним.

Хмара, в частности, очертил и основные направления развития сотрудничества между Украиной и Норвегией. Среди них как обмен боевым опытом, так и развитие совместных предприятий.

«Для нас важно строить сильные ОПК и в Украине, и в Норвегии. Совместные производства следует масштабировать сейчас, ведь мы видим, как россия наращивает производство оружия. Совместные проекты позволят быстрее создавать современные и эффективные средства для наших воинов. Украина получает производственные возможности, Норвегия – доступ к экспертизе, которая опирается на боевой опыт и которая сегодня формирует новые стандарты обороны», – отметил украинский министр.

Также в рамках встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве по внедрению системы DELTA в Силах Обороны Норвегии.

Норвегия сможет использовать и адаптировать DELTA, а также приобщаться к ее дальнейшему развитию.

«Мы договорились сотрудничать по внедрению DELTA в Норвегии, и это усилит оборонные способности наших стран», – добавил Хмара.

Напомним, около 60 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, которые США уже согласились предоставить Украине, до сих пор ожидают разрешения Пентагона на передачу. Часть этих ракет находится на складах европейских стран.

Кроме этого мировые медиа писали, что производство зенитных ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot замедлилось из-за нехватки критически важного материала из Европы, который используют в ракетных двигателях.

А президент Владимир Зеленский во время заседания группы «Рамштайн» в Брюсселе призвал партнеров передать Украине ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot и IRIS-T, а также заявил, что Силам обороны нужны еще 40 истребителей F-16.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.