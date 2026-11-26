Россия готовит новый массированный комбинированный удар по энергетике, логистике и объектам жизнеобеспечения в городах и общинах Украины.

Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме этого он отметил, что процесс подготовки на финальной стадии.

26 ноября 2026, 13:07 Контент под запретом: что нельзя снимать, пересылать и публиковать во время войны Что нельзя снимать, публиковать и пересылать во время войны в Украине, чтобы не помогать врагу – на инфографике «Слово и дело».

«К сожалению, сейчас россияне уже завершают подготовку к новому массированному удару, и, по данным разведки, мишенями вновь будут энергетика и логистика, объекты жизнеобеспечения в городах и общинах», – написал Зеленский.

Также он отметил, что вскоре будет доклад МИД Украины по результатам коммуникации с партнерами относительно поставок ПВО.

«Перехватчики для «пэтриотов» и «насамсов» – это ключевая задача», – написал президент.

Особое внимание президент уделил ситуации на фронте. В частности, в Константиновке на Донетчине и вокруг города, а также санкциям против рф.

«Специальные задачи для наших войск, которые обороняют это направление, определены и должны быть полностью реализованы. Готовим и новые санкционные решения против российских предприятий и лиц, которые задействованы в производстве их баллистики. Будем синхронизировать шаги с партнерами», – добавил Зеленский.

Ранее мы информировали, что в четверг, 26 ноября, по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 250 погибших, которые, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим.

Также сегодня российские оккупационные войска сбросили на Славянск две авиабомбы, в результате чего по меньшей мере один мужчина погиб, еще один гражданский получил ранения.

Тем временем в россии задержали заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковника Юрия Грехова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

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