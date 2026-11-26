Силы обороны Украины в ночь на 26 ноября поразили военный аэродром «Мариновка» в Волгоградской области рф, а также нефтеперекачивающую станцию компании «Транснефть» в Башкортостане.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

16 ноября 2026, 10:56 Россия перебрасывает стратегическую авиацию, чтобы уберечь самолеты от украинских ударов – Игнат Россия меняет места базирования стратегических бомбардировщиков из-за угрозы новых ударов ВСУ. В то же время оккупанты не отказываются от использования авиации.

Как отмечается, украинские ракетные войска нанесли удар по аэродрому «Мариновка» с применением берегового ракетного комплекса «Нептун» Военно-морских сил ВСУ.

На этом аэродроме базируются российские истребители-бомбардировщики Су-34, которые оккупанты используют для ударов управляемыми авиабомбами по украинским городам и позициям Сил обороны.

Результаты удара и степень повреждения инфраструктуры аэродрому уточняются.

Кроме того, украинские военные поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию «Субханкулово» в Башкортостане, расположенную более чем в 1000 км от украинской границы.

Объект принадлежит компании «Транснефть» и обеспечивает перекачку нефти из Западной Сибири и Башкортостана. По данным Генштаба, подтверждено поражение резервуара, вследствие чего на территории станции вспыхнул пожар.

Напомним, накануне Силы обороны Украины и СБУ поразили Куйбышевский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы в Самарской области, а также военный аэродром «Саваслейка» в Нижегородской области.

А ранее украинские военные нанесли удары по военным объектам россиян. В частности, поражен автомобильный мост через Северский Донец, а также было подтверждено повреждение трех российских военно-транспортных самолетов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал, что россия передислоцирует стратегические бомбардировщики на другие аэродромы, пытаясь защитить их от украинских ударов.

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