Сегодня, 24 ноября, за неделю до истечения сроков, Апелляционная палата ВАКС подтвердила приговор бывшему судье Игорю Петрику, которого приговорили к 7 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«24 ноября 2026 года Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений приговор ВАКС от 09 июля 2026 года, которым бывшего судью Киевского апелляционного административного суда И. Петрика», – отмечается в сообщении САП.

16 сентября 2026, 14:13 Сколько дел ежегодно открывает и передает в суд НАБУ С 2017 по август 2026 года НАБУ предъявило уголовные обвинения 683 лицам и передало в суд 199 дел. На инфографике «Слово и дело» – ежегодная статистика работы Национального антикоррупционного бюро.

Таким образом, ВАКС и АП ВАКС признали бывшего судью виновным в получении 5 тыс. долларов США неправомерной выгоды за принятие решения в интересах коммерческого предприятия относительно лицензии на утилизацию опасных отходов и назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Также ему запрещено занимать должности в органах государственной власти сроком на три года.

Определение вступает в законную силу с момента оглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке непосредственно в Верховный Суд в течение трех месяцев.

Тем временем в ОО Transparency International Ukraine подчеркнули, что сроки привлечения к ответственности по этому делу истекали через неделю, однако Апелляционной палате удалось рассмотреть дело и вынести приговор.

Напомним, НАБУ и САП задержали экс-судью Петрика на получении 5 тысяч долларов взятки. По версии обвинения, в декабре 2016 года экс-судья Петрик получил 5000 долларов за принятие нужного решения по делу коллегией, в которую он входил. Речь шла об оставлении меры обеспечения в виде приостановления процесса аннулирования лицензии частного предприятия на утилизацию опасных отходов. Деньги обвиняемый якобы прятал под судейской мантией, в специально вшитом для этого внутреннем кармане.

Также мы сообщали, что экс-вице-премьеру Чернышову сообщили о новом подозрении в растрате госсредств.

Кроме этого, Высший антикоррупционный суд предоставил разрешение на выезд в Германию народному депутату Анне Скороход и продлил ее обязанности. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет ее во взяточничестве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.