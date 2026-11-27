Национальный банк Украины выпустил серебряную памятную монету «С миром в сердце. Иоанн Павел II» номиналом 10 гривен.

Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщила пресс-служба регулятора. .

Выпуск и введение в обращение монеты приурочены к 25-й годовщине визита Папы Римского в Украину.

«Чтим фигуру выдающегося понтифика, святого Папы Римского Иоанна Павла II (мирское имя – Кароль Юзеф Войтыла), одного из самых влиятельных польских деятелей ХХ столетия, выпуском памятной монеты «С миром в сердце. Иоанн Павел II», – говорится в сообщении НБУ.

23 ноября 2026, 16:24 Коллекционные монеты принесли НБУ 1,4 миллиарда гривен с начала большой войны НБУ выпустил 330 коллекционных монет за 2017–2026 годы. Сколько дохода они принесли и какие тиражи являются самыми редкими – на инфографике «Слово и дело».

На аверсе монеты изображены силуэты двух фигур, которые обнимаются в знак примирения и взаимного прощения. Одна из них держит оливковую ветвь – символ мира.

По кругу размещены надписи на украинском и польском языках: «Прощаем и просим прощения».

Монета номиналом 10 грн изготовлена из серебра 925 пробы, масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 г, а для оформления использована цветная печать. Тираж составляет 3 тысячи штук.

На реверсе размещен портрет Иоанна Павла II с поднятой в жесте благословения рукой, а на фоне – стилизованный силуэт голубя как символ Святого Духа, мира и свободы.

Над монетой работали художник Владимир Таран и скульптор Владимир Атаманчук.

Приобрести памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и в банков-дистрибьюторов.

Напомним, среди последних выпущенных памятных монет НБУ – серебряная 10-гривневая «Под покровом» ко Дню защитников и защитниц Украины, а также серебряные монеты к 30-летию гривны и 35-летию Независимости Украины.

Кроме того, НБУ выпускал оборотную памятную монету номиналом 10 гривен, посвященную памяти казненных, замученных или погибших в плену, и цветную памятную монету в честь сказки «Кирилл Кожемяка».

Также Национальный банк Украины анонсировал выпуск памятной монеты, посвященной Папе Римскому Иоанну Павлу II.

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