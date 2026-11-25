Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу уголовное производство по обвинению бывших председателей Хозяйственного суда Львовской области Василия Артимовича и Михаила Юркевича, а также судьи Западного апелляционного хозсуда Ирины Малех в злоупотреблении влиянием и получении неправомерной выгоды.

Такое решение 19 ноября приняла коллегия судей ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Назначить судебное рассмотрение уголовного производства по обвинению (Малех – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, (Артимовича – ред.) в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, (Юркевича – ред.) в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, на 26 ноября 2026 года в 10:00», – говорится в решении.

Как известно, Высший антикоррупционный суд продлил арест Артимовича, но уменьшил ему размер залогов до 6 млн грн. Эти средства внесли и он вышел из-под стражи. На него возложили следующие обязанности: не отлучаться из Львовской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в этом уголовном производстве и свидетелями; сдать на хранение заграничные паспорта и носить электронный браслет.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему и действующему председателям Хозсуда Львовской области. По данным следствия, подозреваемые пообещали за 1 млн долларов обеспечить принятие «нужных» решений в судебных делах Западного апелляционного Хозяйственного суда, а также предотвратить заказное убийство обличителя. В ходе следствия детективы и прокуроры задокументировали передачу части неправомерной выгоды в сумме 75 тыс. долл.

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