Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с бывшим депутатом Луцкого городского совета Николаем Федиком. Ему инкриминировали получение неправомерной выгоды.

Такой приговор 19 ноября вынес ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, Федик полностью и безоговорочно признал свою виновность. Также он обязался во время досудебного расследования и во время судебного рассмотрения сотрудничать с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Кроме того, суд конфисковал 500 тысяч гривен наличных.

«Утвердить соглашение о признании виновности. (Федика – ред.) признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368 УК Украины. Назначить (Федика – ред.) окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 3 года и конфискации части имущества, а именно денежных средств в размере 500 000 грн. На основании ч. 2 ст. 75 УК Украины освободить (Федика – ред.) от отбывания назначенного основного наказания в виде 8 лет лишения свободы с испытанием, установив ему испытательный срок продолжительностью 3 года», – говорится в решении.

Напомним, САП передала в суд дело о получении 140 тысяч долларов неправомерной выгоды депутату Луцкого горсовета за содействие в осуществлении строительства в Луцке многоквартирного жилого дома. По версии следствия, два депутата Волынского областного совета действовали в сговоре с двумя депутатами Луцкого горсовета. Вместе они высказали просьбу пользователю земельного участка (бывшему нардепу) предоставить 140 тыс. долл, из которых 110 тыс. долл. должны были достаться им и другим депутатам облсовета, а 30 – двум руководителям депутатских фракций Луцкого горсовета.

Взамен они должны были принять решения, которые дадут законные основания для строительства многоквартирного жилого дома в Луцке. Следствие задокументировало факты предоставления и получения части средств, а также их распределение между подозреваемыми. Кроме того, депутат ВОР в сговоре с двумя депутатами ЛГС предоставить 3000 долл. за принятие решений, которые дадут законные основания для строительства 14 жилых домов в Луцке.

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