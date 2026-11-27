Российская федерация продлила запрет на экспорт большинства видов авиационного топлива из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Новые ограничения правительства будут действовать еще 4 месяца.

Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщило Правительство российской федерации.

«Правительство продолжает работу по поддержанию надежного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка топливом. Подписано постановление о запрете экспорта топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах», – говорится в заявлении правительства.

Будет действовать ограничение с 1 декабря 2026 года до 31 марта 2027 года включительно.

1 июля 2026, 16:38 Жесткий дефицит бензина в россии: в каких регионах действуют ограничения В результате украинских ударов по российским НПЗ во многих регионах наблюдается дефицит топлива на АЗС. В каких субъектах рф действуют средние и жесткие ограничения на продажу бензина – на инфографике «Слово и дело».

Как известно, предыдущий аналогичный запрет, введенный в июне 2026 года, заканчивается 30 ноября 2026 года.

В то же время запрет не распространяется на поставки авиакеросина в рамках международных межправительственных соглашений.

Тем временем издание «Bloomberg» сообщает, что этот шаг подчеркивает растущее давление на топливно-энергетическую промышленность россии после того, как Киев в конце прошлого месяца начал новый раунд атак на нефтеперерабатывающие заводы, чтобы ограничить доходы москвы от энергетики и увеличить стоимость войны для рядовых россиян.

Почти ежедневные удары недавно снизили уровень переработки сырой нефти в стране до самого низкого уровня за более чем два десятилетия.

Напомним, украинские дальнобойные удары вывели из строя более 55% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Также, по данным «Financial Times», россия вынуждена все чаще закупать бензин за рубежом из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

Из-за сокращения собственного производства авиационного топлива после ударов Сил обороны Украины рф была вынуждена начать закупать авиакеросин за рубежом. Речь идет о топливе Jet A-1, которое может использоваться для заправки российских военных самолетов и ударных беспилотников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.