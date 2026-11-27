В командовании ВС россии угрожают бросить командиров в штурмы из-за того, что войска не продвигаются на Запорожском направлении.

Об этом на официальных страницах сообщило партизанское движение «АТЕШ».

По информации одного из агентов движения, руководство группировки войск «Восток» в жесткой форме требует от командования 5-й и 36-й общевойсковых армий рф любой ценой хочет исправить ситуацию на земле, чтобы подогнать все под ранее поданные «наверх» отчеты. Командование этих армий со своей стороны давит на руководство своих мотострелковых дивизий (127-й, 37-й и 64-й).

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«Согласно предварительным докладам наверх, российские подразделения уже должны были выйти к окраинам н. п. Новониколаевка Запорожской области и н. п. Покровское Днепропетровской области. Однако на практике они до сих пор находятся более чем в 30 км от Новониколаевки и более чем в 20 км от Покровского», – отмечается в сообщении партизанского движения

Агент из штаба отметил, что «сверху требуют немедленно закрыть разрыв между отчетами и картой».

«В армиях теперь срываются на командирах дивизий и бригад – открыто предупредили: не будет продвижения в ближайшие недели – ваши командиры взводов и рот сами пойдут на штурмы, а в отношении комбригов примут жесткие кадровые решения», – отметил он.

Напомним, тем временем бойцы Силы обороны Украины сорвали попытку прорыва российских захватчиков в районе поселка Доброполье Покровского района на Донетчине.

Также по данным президента Владимир Зеленский по состоянию на октябрь, с начала осени ВСУ освободили больше территории, чем россиянам удалось захватить.

Кроме этого, украинские военные сорвали план российских оккупантов захватить Славянск и Краматорск на Донетчине. В полосе ответственности подразделений, о которых идет речь, захватчики перешли от наступательных действий к обороне.

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