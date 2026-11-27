Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что называет российского диктатора владимира путина «другом», чтобы как можно скорее достичь мирных договоренностей относительно войны в Украине и сдержать Москву от дальнейшей агрессии.

Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами в Мар-а-Лаго на День благодарения, цитирует «CNN».

Так он ответил на вопрос о том, как сочетаются его предыдущие слова о дружбе с путиным и утренний пост в соцсети «Truth Social» относительно российской военной агрессии.

26 ноября 2026, 12:01 Переговоры о мире: что будет делать Украина, если Трамп откажется от дипломатии Политолог Владимир Фесенко объяснил, выйдут ли США из переговоров о завершении войны, какие страны могут заменить американцев и почему путин пока не заинтересован в мирных договоренностях.

«Оба утверждения могут быть правдивыми… Мы хотим заключить сделку. Мы хотим остановить Кремль. Я мог бы сказать, что он мне не друг, или что я хочу заключить сделку. Я должен заключить сделку. Они теряют 25 тысяч человек в месяц», – сказал президент Америки.

Трамп в очередной раз повторил, что ключевое препятствие для завершения войны – взаимная враждебность глав Украины и рф. Поэтому враждебный тон со стороны США лишь разрушил бы возможность прийти к согласию.

«Я мог бы зайти и сказать: «я вас не люблю». Тогда возникла бы та же проблема, что и в случае с Зеленским и путиным. Знаете, главная сложность в урегулировании заключается в том, что есть два лидера, которые искренне ненавидят друг друга. А когда я прихожу и, как оказывается, хорошо с ним лажу, я знаю его уже давно», – отметил Трамп.

Кроме этого, глава Белого дома отверг упреки в чрезмерной мягкости в отношении Москвы.

«Нет, я вел себя с россией очень жестко. Однако я стремлюсь договориться, если это возможно. Я всю жизнь занимаюсь переговорами. Я мог бы сказать совсем другое и не получить вообще ничего», – подытожил он.

Напомним, 21 ноября президент США Дональд Трамп опубликовал совместную фотографию с российским диктатором владимиром путиным, сопроводив ее надписью «Мой друг». Снимок сделали во время встречи лидеров в Китае 19 ноября.

В ответ президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины глава Кремля остается врагом и убийцей, а подобные высказывания могут создавать у него ощущение безнаказанности.

Кроме этого, мы информировали, что во время общения в Китае президент Америки Дональд Трамп призвал диктара россии владимира путина прекратить «всю военную агрессию против Европы» и как можно скорее договориться о завершении войны с Украиной.

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