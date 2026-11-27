Работники Национальной полиции надели электронный браслет на отстраненного первого заместителя руководителя Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимира Ценова в рамках операции под названием «Карфаген-2».

Об этом журналисту «Слово и дело» рассказали собеседники в антикоррупционных органах.

Как известно, Высший антикоррупционный суд заключил под стражу чиновника НП Ценова до 3 января 2027 года включительно. Одновременно ему определили альтернативу в виде залога в размере 15 млн грн. Эти средства внесли и на подозреваемого возложили следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; сообщать об изменении места жительства и/или работы; не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения; воздерживаться от общения с Андреем Осиповым, Новаком, Мобатюком, Врубелем; сдать заграничные паспорта и носить электронный браслет. Во исполнение постановления работники Нацполиции нашли и надели браслет.

Напомним, НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, которая с помощью подкупа чиновников правоохранительных органов обеспечивала бесперебойную работу мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов. По данным следствия, в нее входили по меньшей мере 12 человек, в частности должностные лица СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции. Организатор, неоднократно судимый мужчина, привлек правоохранителей и криминалитет. Они платили за покрывание схем с колл-центрами, наркоторговлей, контрафактными сигаретами и фальшивой валютой, а также устраивали нападения, пытки и похищения людей.

Как известно, среди фигурантов дела были: Егор Буркин («Мексиканец»), Андрей Осипов («Криминал»), заместитель начальника ДЗНГ СБУ, генерал Сергей Дука («Аким»), заместитель руководителя ДСР Нацполиции Владимир Ценов («Прайс») и экс-чиновник уголовного розыска Киевщины Александр Демьянчук («Консультант»).

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