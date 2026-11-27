В ночь и утром 27 ноября в Эстонии объявляли воздушную угрозу из-за опасности дронов, в небо поднимали истребители НАТО. Также неизвестный дрон на короткое время залетел в воздушное пространство Латвии, где также объявили тревогу.

Об этом сообщают издание ERR и пресс-служба Вооруженных сил Латвии.

28 октября 2026, 12:05 Террор без границ: как часто соседние страны ограничивали полеты из-за дроновой угрозы в 2026 году Как часто в Польше, Эстонии, Молдове и Румынии ограничивали авиаполёты и закрывали аэропорты из-за дронов рф с начала 2026 года – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, в ночь на пятницу латвийские военные зафиксировали перемещение беспилотного летательного аппарата непосредственно вблизи государственной границы Латвии.

В течение короткого времени дрон находился на территории страны. В 02:30 в Лудзенском крае была объявлена угроза воздушному пространству и активировано оранжевое предупреждение.

В ответ на это были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Латвийская армия также запустила дрон-перехватчик для сбития цели, который после полета вернулся к месту запуска.

В 02:55 угроза воздушному пространству в Лудзенском крае миновала. В то же время в Балвском крае Латвии было активировано желтое предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству. Около 03:30 угроза в регионе миновала, а предупреждение было отменено.

При этом Вооруженные силы Эстонии в 6:40 утра разослали сообщение о воздушной угрозе для ряда уездов – Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа.

Представители Вооруженных сил сообщили, что из-за угрозы со стороны дронов в воздух поднялись также истребители НАТО. Предупреждение об угрозе отменили в 7:24. О нарушении воздушного пространства Эстонии пока не сообщалось.

Как известно, утром 21 ноября в Эстонии также поднимали истребители НАТО из-за угрозы беспилотников.

Напомним, 20 ноября в Польшу залетели две ракеты и, вероятнее всего, реактивный беспилотник типа «Шахед». В частности, одна из ракет была российской Х-101.

В то же время стало известно, что российскую ракету над Польшей не сбили несмотря на разрешение НАТО.

Уже в ночь на 24 ноября Польша задействовала силы противовоздушной обороны из-за вражеской атаки на Украину. Российский беспилотник ненадолго залетел в воздушное пространство Польши.

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