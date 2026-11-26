Болгария согласилась присоединиться к очередному кредиту Европейского Союза для Украины, однако исключительно в рамках его гражданской составляющей. Невоенную составляющую предлагают определить в размере €20 млрд.

Об этом сообщил болгарский премьер-министр Румен Радев перед заседанием Европейского Совета в Брюсселе 26 ноября, цитирует «euronews».

«Мы готовы присоединиться к нему. У нас в Украине есть огромная диаспора – 300 тысяч болгар. Так что мы желаем и просим сосредоточить нашу поддержку на районах проживания болгарского населения в Украине. Таким образом, мы внесем свой вклад. Но, повторяю, никаких средств от Болгарии на оружие, никаких средств на войну в Украине», – сказал Радев.

2 октября 2026, 14:05 Стоит готовиться к худшему: почему Украина рискует не закрыть бюджетный дефицит Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, от чего зависит закрытие бюджетного дефицита Украины и почему государству стоит готовиться к задержкам или нехватке международного финансирования.

Таким образом Болгария предлагает разделить кредит ЕС на две части. 25 миллиардов евро должны пойти на военную поддержку Украине, а еще 20 миллиардов – на невоенную бюджетную помощь.

Болгарское правительство также хочет, чтобы взнос страны направили на регионы Украины, где проживает болгарское меньшинство.

«Им нужна медицинская помощь, отопление, электроэнергия и транспорт», – отметил Радев.

Он подчеркнул, что Болгария имеет обязательства перед своей исторической диаспорой, но не планирует присоединяться к финансированию вооружений.

Также премьер Болгарии отметил, что его страна уже выступает гарантом по двум предыдущим кредитам Украине общим объемом €90 млрд и участвует в уплате процентов через общий бюджет ЕС. Эта сумма касается общего объема займов, а не отдельного взноса Софии.

Напомним, 25 ноября Европейский парламент окончательно одобрил бюджет Евросоюза на 2027 год. Отдельно заложено 650 млн евро на обслуживание долга по кредиту на поддержку Украины.

Ранее Евросоюз принял решение о предоставлении 45 млрд евро помощи Украине в 2027 году.

Также президент Европейского совета Антониу Кошта предлагал сократить общие расходы многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы на 204 млрд евро по сравнению с первоначальным планом Еврокомиссии. В то же время финансирование Украины предлагали сохранить на уровне до 100 млрд евро.

Тем временем премьер Чехии выступил против выделения 100 млрд евро Украине из бюджета ЕС.

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