Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила конфискацию 909 600 грн дохода, полученного бывшим начальником Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Вадимом Кириенко от продажи необоснованного актива.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как известно, Высший антикоррупционный суд конфисковал стоимость автомобиля начальника Юго-Восточного управления исполнения уголовных наказаний Кириенко и его дочери. В дальнейшем это решение поддержали апелляционная и кассационная инстанции. Одновременно прокурор САП просил конфисковать доход Кириенко от продажи этого автомобиля. ВАКС иск удовлетворил.

«25 ноября 2026 года АП ВАКС подтвердила законность решения ВАКС от 27 июля 2026 года о признании необоснованным дохода, который получил бывший начальник Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины В. Кириенко и его близкий родственник. Речь идет о средствах, полученных в сентябре 2024 года от продажи автомобиля «LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE», 2021 года выпуска. Сумма взыскания составляет 909 600 грн – это разница между стоимостью приобретения и продажи транспортного средства. По решению суда с каждого из ответчиков будет взыскано по 454 800 грн – эквивалент полученного дохода», – информирует САП.

Напомним, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал иск к Кириенко и его дочери. Он просил взыскать в собственность государства Land Rover Range Rover Evoque 2021 года выпуска стоимостью 3 290 400 грн. Анализом доходов и расходов чиновника и членов его семьи установлена невозможность приобретения этого актива за счет законных источников. К тому же сразу после начала проверки автомобиль был продан. Поэтому прокурор САП просил наложить арест на остальное имущество дочери Кириенко на соответствующую сумму.

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