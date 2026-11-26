Россия готовит новый массированный удар по Украине, поэтому граждане должны обращать внимание на сигналы воздушной тревоги и ракетной опасности.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
По его словам, украинская разведка располагает информацией о приоритетных целях, которые определяет россия. Украина учитывает эти данные при подготовке противодействия возможным атакам.
«И в россии пусть знают: мы свое восстановим и россии на каждый удар ответим», – заявил глава государства.
Параллельно ведутся переговоры с европейскими партнерами о поставках дополнительных пакетов вооружения. В частности, речь идет об усилении защиты инфраструктуры от разных типов беспилотников. К этой работе привлечены офис президента, правительство и военное командование.
Напомним, накануне сообщалось, что украинская лазерная установка противовоздушной обороны «Blysk» впервые в мире сбила российский реактивный ударный дрон типа «Герань».
А министр обороны Украины Евгений Хмара недавно рассказал о договоренностях с Норвегией по усилению ПВО. Речь идет о зимнем периоде и 2027 годе.
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