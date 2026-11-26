Россия готовит новый массированный удар по Украине, поэтому граждане должны обращать внимание на сигналы воздушной тревоги и ракетной опасности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

24 ноября 2026, 16:32 Массированные атаки дронов: способна ли Украина адаптировать ПВО к новым российским угрозам Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, хватает ли Украине средств для перехвата российских дронов, как враг совершенствует беспилотники и почему для эффективной работы ПВО важно заранее планировать угрозы.

По его словам, украинская разведка располагает информацией о приоритетных целях, которые определяет россия. Украина учитывает эти данные при подготовке противодействия возможным атакам.

«И в россии пусть знают: мы свое восстановим и россии на каждый удар ответим», – заявил глава государства.

Параллельно ведутся переговоры с европейскими партнерами о поставках дополнительных пакетов вооружения. В частности, речь идет об усилении защиты инфраструктуры от разных типов беспилотников. К этой работе привлечены офис президента, правительство и военное командование.

Напомним, накануне сообщалось, что украинская лазерная установка противовоздушной обороны «Blysk» впервые в мире сбила российский реактивный ударный дрон типа «Герань».

А министр обороны Украины Евгений Хмара недавно рассказал о договоренностях с Норвегией по усилению ПВО. Речь идет о зимнем периоде и 2027 годе.

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