Военная контрразведка Службы безопасности Украины ликвидировала коррупционную схему при использовании бюджетных средств на восстановление оперативных аэродромов украинской армии с участием должностного лица Воздушных Сил ВСУ.

Об этом сообщают СБУ и Офис генпрокурора.

Как отмечается, по результатам комплексных мероприятий в Киеве получил подозрение во взяточничестве руководитель одного из управлений Командования логистики Командования ВС ВСУ.

«Установлено, что за деньги должностное лицо заранее передавало поставщику инсайдерскую информацию о запланированных закупках, помогало формировать условия под эту компанию и способствовало заключению и выполнению договоров поставки комплектующих для обслуживания аэродромов», – сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, неправомерную выгоду фигурант получал от руководителя компании-поставщика из Киевской области, которая при его содействии победила в закупках на сумму почти 5,5 млн гривен. По договоренности с предпринимателем должностное лицо рассчитывало получить «откат» в размере 7,5% от вышеуказанной общей суммы.

В ОГП уточнили, что с апреля 2026 года должностное лицо передавало предпринимателю информацию о предстоящих закупках: финансировании, технических характеристиках, количестве и ожидаемой стоимости имущества.

«В Винницкой области разоблачен начальник управления одного из структурных подразделений Командования Воздушных Сил ВСУ и директор общества», – заявляет ведомство.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили преступный механизм и задержали обоих фигурантов «на горячем» во время передачи части взятки. По данным ОГП, правоохранители задокументировали передачу должностному лицу 160 тысяч грн неправомерной выгоды.

«При обысках по местам жительства и службы должностного лица, а также в его служебном автомобиле, обнаружены мобильные телефоны, наличные и черновая документация с доказательствами незаконной деятельности», – сообщили в СБУ.

Следователи сообщили о подозрении обоим задержанным в соответствии с совершенными преступлениями по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Должностному лицу Воздушных сил ВСУ грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как известно, недавно СБУ объявила подозрение должностному лицу Минобороны в незаконном обогащении на более чем 12 млн грн.

Напомним, в НАБУ передали уголовное производство по подозрению бывшего командующего логистики командования Воздушных сил Вооруженных сил Андрея Украинца и экс-начальника управления Службы безопасности в Житомирской области Владимира Компаниченко в предоставлении неправомерной выгоды и превышении полномочий.

Также бывшего должностного лица СБУ подозревают во взяточничестве и разглашении данных следствия. По версии правоохранителей, он получил BMW X5 и отдых в Буковеле.

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