Верховный Суд подтвердил законность конфискации необоснованных активов бывшего главы Млиновской поселковой территориальной громады Ровненской области Дмитрия Левицкого на сумму почти 5,8 млн грн. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Об этом сообщили в САП.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда оставил без изменений решения первой и апелляционной инстанций Высшего антикоррупционного суда, которыми был удовлетворен иск прокурора САП о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства.

Речь идет о таких активах:

жилой дом площадью 230 кв. м и земельный участок площадью 831 кв. м в центральной части Ровно общей стоимостью почти 4,2 млн грн, которые в конце 2019 года приобрела теща должностного лица;

катер стоимостью почти 1 млн грн, земельный участок площадью 0,25 га и специальный грузовой автомобиль, которые в 2023 году приобрела в собственность семья должностного лица.

Верховный Суд согласился с доводами прокурора САП и отказал в удовлетворении кассационной жалобы ответчиков.

В прокуратуре отметили, что проверку информации относительно активов начали на основе материалов Главного управления Национальной полиции в Ровненской области, а иск подали на основании материалов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Напомним, в феврале 2025 года САП обратилась в суд с иском о конфискации активов Дмитрия Левицкого и его жены.

Впоследствии ответчики подали кассационную жалобу. Верховный Суд приостановил исполнение решения о конфискации активов на время кассационного рассмотрения, а 13 октября назначил дело к рассмотрению.

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