В апелляционном слушании по обжалованию меры пресечения генерал-майору СБУ Сергею Дуке, который фигурирует в деле о мошеннических колл-центрах, объявили длительный перерыв.

Об этом стало известно из трансляции судебного заседания, которое состоялось 26 ноября.

Сегодня защита бывшего первого заместителя главы Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки начала обжалование меры пресечения – ареста с возможностью внесения 65 млн грн залога. Однако Апелляционная палата ВАКС сделала перерыв в рассмотрении до 8 декабря из-за длительной командировки адвоката Дуки Юрия Сухова.

14 ноября 2026, 14:53 Зеленский пообещал кадровые решения после расследования дела «Карфаген» Владимир Зеленский заявил, что Иван Выговский, Игорь Клименко и Александр Поклад не причастны к делу Карфаген. В то же время президент анонсировал новые кадровые изменения.

На старте заседания Сухов подал ходатайство о передаче стороне защиты полной видеозаписи обыска у его клиента. По словам адвоката, в медиа обнародуют отрывки из начала следственных действий, которыми защита не располагает.

Кроме этого, сторона защиты ходатайствовала о снятии с Дуки электронного браслета, аргументируя это тем, что для военнослужащего в условиях военного положения это создает риски.

В то же время прокурор САП настаивал на взятии Дуки под стражу и повышении залога до 100 млн грн. Сторона обвинения указывала на сохраненные им служебные связи, которые якобы позволяют мобилизовать средства и влиять на других людей – в частности, прокурор упомянул о внесении залога 1466 сотрудниками СБУ. Среди других рисков обвинение назвало вероятное уничтожение доказательств.

Напомним, недавно Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали видео начала обыска в доме фигуранта дела «Карфаген-2» генерал-майора СБУ Сергея Дуки.

Как известно, 4 ноября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили преступную группировку, которая подкупала высокопоставленных чиновников из силовых ведомств, чтобы те прикрывали мошеннические колл-центры и другой теневой бизнес.

По данным следствия, в схему входили по меньшей мере 12 человек, среди которых были должностные лица СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции. Среди фигурантов дела был генерал Сергей Дука («Аким»).

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время суд определил альтернативу – залог в размере 65 млн грн.

А 13 ноября генерал-майор Службы безопасности Украины Сергей Дука, подозреваемый по делу «Карфаген», вышел из Лукьяновского следственного изолятора в Киеве после внесения залога в размере 65 млн гривен.

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