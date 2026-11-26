В четверг, 26 ноября, по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 250 погибших, которые, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

28 августа 2026, 18:22 Репатриация павших военных: сколько погибших вернула Украина за время большой войны Количество возвращенных погибших резко сократилось в мае 2026 года и с тех пор падает. Подробнее о том, сколько павших военных удалось вернуть в Украину за время полномасштабной войны – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, в дальнейшем следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут все необходимые мероприятия для идентификации репатриированных погибших.

Репатриационные мероприятия удалось реализовать по итогам совместной работы представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны.

«Выражаем искреннюю благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мероприятий», – добавили в штабе.

Напомним, прошлый обмен телами погибших военнослужащих состоялся 22 октября. Тогда в Украину удалось вернуть 252 тела погибших, которые, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим.

Также, как известно, Украина уже вернула из российского плена 9 726 взрослых граждан, среди которых 8 823 военнопленных и 903 гражданских. Отдельно домой удалось вернуть 2 573 украинских ребенка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.