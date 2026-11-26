Приложение «Киев Цифровой» переходит на обновлённую платёжную систему. С 27 ноября пользователи больше не смогут оплачивать услуги с помощью сохранённых банковских карт.

Об этом сообщили в пресс-службе приложения.

В связи с переходом на обновлённую платёжную систему из приложения убрали раздел с сохранёнными банковскими картами.

В то же время пользователям, как и прежде, будут доступны такие способы оплаты:

по реквизитам банковской карты;

через Apple Pay;

через Google Pay.

Полный переход на обновлённую платёжную систему состоится 27 ноября. Для корректной работы платежей пользователей призывают заблаговременно обновить приложение.

В «Киеве Цифровом» также подчеркнули, что все платёжные данные зашифрованы и защищены в соответствии с международным стандартом безопасности данных платёжных карт (PCI DSS).

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте Киева. Также правительство должно проработать вопрос достаточного резерва автобусов для столицы.

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