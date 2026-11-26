Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде 998 400 грн залога с возложением обязанностей к бывшему заместителю генерального директора по безопасности АО «Укроборонпром» Тарасу Шийко в рамках дела о более чем 43 млн долларов предприятия из состава «Укрспецэкспорта».

Такое решение 10 ноября принял следственный судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Применить к подозреваемому (Шийко – ред.) меру пресечения в виде залога в размере 998 400 гривен», – говорится в решении.

Также на него возложили такие обязанности: прибывать по каждому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями относительно обстоятельств дела; не посещать помещения государственного предприятия «Специализированная внешнеторговая фирма «Прогресс» и сдать на хранение заграничные паспорта. Срок действия обязанностей определить на два месяца.

Как известно, суд применил меру пресечения к Шийко в виде 10 млн грн залога.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о новом подозрении экс-заместителю гендиректора Укроборонпрома Тарасу Шийко, который ранее возглавлял ГП «Прогресс». По данным следствия, в 2015 году экс-руководитель ГП «Прогресс» Шийко договор с иностранной компанией, которая должна была получать вознаграждение за посреднические услуги при продаже украинской военной продукции.

Однако фактически переговоры с иностранным заказчиком из одной из стран Ближнего Востока ГП вело самостоятельно. Иностранная компания в них участия не принимала. Несмотря на это, на протяжении 2018-2019 годов бывший руководитель подписывал акты о якобы оказанных агентских услугах и организовал перечисление иностранной компании средств.

Фактически эти услуги не оказывались, а документы содержали ложные сведения. В результате государственному предприятию нанесены убытки на более чем 43 млн долларов США (более 1,1 млрд грн), что составляет 30% от общей суммы контракта.

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