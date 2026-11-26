Американский миллиардер Илон Маск заявил, что каждый ребенок в США получит по две акции космической компании SpaceX. Одну акцию предоставит сама компания, а другую – лично бизнесмен.

Об этом Маск сообщил в соцсети X.

12 июня 2026, 03:59 Илон Маск стал первым в мире долларовым триллионером – Reuters (обновлено) Илон Маск благодаря выходу SpaceX на биржу стал первым триллионером в мире. Его состояние оценивают в более чем $1,1 трлн.

«Каждый ребенок в Америке получит две акции SpaceX – одну от компании и одну от меня лично», – написал миллиардер.

По его словам, акции от SpaceX передадут уже в декабре 2026 года, а акции от самого Маска – в июне 2027 года, когда истечет срок действия ограничений на отчуждение его акций.

Бизнесмен также призвал будущих владельцев акций не продавать их, подчеркнув потенциал роста стоимости компании в долгосрочной перспективе.

«Если SpaceX удастся сделать жизнь многопланетной и использовать хотя бы одну миллионную часть энергии Солнца, ее стоимость примерно в миллион раз будет превышать нынешний объем мировой экономики. Очевидно, что это чрезвычайно сложные цели, но путь к их достижению существует. Я рекомендую сохранять свои акции», – отметил Маск.

Напомним, в начале 2026 года американский предприниматель Илон Маск стал первым в истории миллиардером с состоянием более 800 миллиардов долларов.

А летом Илон Маск стал первым в мире долларовым триллионером после того, как впервые разместил на бирже акции компании SpaceX.

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