Американский миллиардер Илон Маск заявил, что каждый ребенок в США получит по две акции космической компании SpaceX. Одну акцию предоставит сама компания, а другую – лично бизнесмен.
Об этом Маск сообщил в соцсети X.
«Каждый ребенок в Америке получит две акции SpaceX – одну от компании и одну от меня лично», – написал миллиардер.
По его словам, акции от SpaceX передадут уже в декабре 2026 года, а акции от самого Маска – в июне 2027 года, когда истечет срок действия ограничений на отчуждение его акций.
Бизнесмен также призвал будущих владельцев акций не продавать их, подчеркнув потенциал роста стоимости компании в долгосрочной перспективе.
«Если SpaceX удастся сделать жизнь многопланетной и использовать хотя бы одну миллионную часть энергии Солнца, ее стоимость примерно в миллион раз будет превышать нынешний объем мировой экономики. Очевидно, что это чрезвычайно сложные цели, но путь к их достижению существует. Я рекомендую сохранять свои акции», – отметил Маск.
Напомним, в начале 2026 года американский предприниматель Илон Маск стал первым в истории миллиардером с состоянием более 800 миллиардов долларов.
А летом Илон Маск стал первым в мире долларовым триллионером после того, как впервые разместил на бирже акции компании SpaceX.
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