В россии задержали заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковника Юрия Грехова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.
По данным издания, военный суд удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу 64-летнего генерал-полковника. Детали задержания пока неизвестны.
Как отмечается, Грехов с 2021 года занимает должность заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами рф по вооружению. Он отвечает за оснащение войск вооружением и военной техникой. До этого генерал-полковник командовал войсками противовоздушной и противоракетной обороны россии.
Грехов имеет научную степень кандидата военных наук и с 2022 года находится под санкциями Европейского Союза.
Напомним, утром 12 ноября в посёлке Шушары вблизи Санкт-Петербурга произошёл взрыв автомобиля, за рулём которого находился российский военнослужащий. В результате взрыва погиб полковник российской армии, ещё один человек получил ранения.
Также ранее в Москве нашли мёртвым 83-летнего генерал-майора ФСБ россии в отставке Игоря Лаптева.
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