Северная Корея временно приостановила поставки баллистических ракет и артиллерийских боеприпасов в россию. Причиной такого решения стали заявления Москвы о будущей деэскалации отношений между Пхеньяном и Сеулом, которые вызвали возмущение северокорейского руководства.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

21 августа 2026, 19:58 Посылка от Ына: чем опасны северокорейские ракеты KN-30 Бороться с северокорейской баллистикой, которую применяет россия, Украине придется собственными силами.

По данным разведки, напряженность в отношениях между россией и КНДР возникла в октябре 2026 года после заявления заместителя министра иностранных дел рф Андрея Руденко о том, что в будущем Кремль будет способствовать деэскалации отношений между Северной и Южной Кореей.

В конце октября глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что такие высказывания не соответствуют характеру союзнических договоренностей между двумя государствами, и потребовала разъяснений относительно политики Москвы в отношении Южной Кореи.

На фоне дипломатических разногласий Пхеньян объявил о временной приостановке военной поддержки россии. По информации ГУР, соответствующее решение лично принял северокорейский диктатор Ким Чен Ын.

В частности, введенные ограничения предусматривают:

запрет на использование воздушного пространства КНДР российскими военно-транспортными самолетами;

приостановку поставок баллистических ракет KN-23;

приостановку передачи очередной партии артиллерийских боеприпасов.

Кроме того, Пхеньян сейчас тормозит реализацию запроса Москвы об увеличении численности северокорейского воинского контингента на территории рф с 8,5 до 50 тысяч военнослужащих.

В то же время уже развернутые подразделения армии КНДР продолжают нести службу в Курской области. Россияне также привлекают северокорейских военных к нанесению ракетных ударов по территории Украины.

По данным украинской разведки, углублению военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном также препятствуют низкий уровень оперативной совместимости войск, языковой барьер, нехватка переводчиков и отсутствие надлежащей логистической поддержки со стороны КНДР.

Кроме того, представители высшего военного командования рф пренебрежительно относятся к северокорейским военнослужащим, считая их политически навязанным бременем.

Еще одним весомым фактором торможения военного сотрудничества стали значительные потери северокорейского контингента в боях с Силами обороны Украины на Курщине. По оценкам ГУР, общие потери военных КНДР составляют 7 058 человек, из которых 2 251 – безвозвратные потери, остальные – раненые.

Напомним, в сентябре СМИ сообщали о том, что россия привлекает тысячи граждан Северной Кореи к производству военных дронов для войны против Украины, маскируя их под студентов для обхода международных санкций.

Также недавно в Южной Корее заявили, что военное сотрудничество россии и КНДР в частности поставки Пхеньяном баллистических ракет и направление военных в рф, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и способствует затягиванию войны против Украины.

А в разведке сообщали, что российская федерация просит у Северной Кореи новые баллистические ракеты KN-30, которые втрое мощнее KN-23/24, которыми армия рф сейчас бьет по Украине.

Кроме того, ранее в СМИ появилась информация, что Северная Корея готовится к новому развертыванию войск в российской федерации, однако признаки его скорого начала отсутствуют. В то же время в КНДР заявили, что не планируют направлять в россию новые воинские подразделения для участия в боях против Украины.

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