Высший антикоррупционный суд отказался остановить слушание уголовного производства по обвинению судьи Воловецкого районного суда Закарпатской области Александра Пелиха в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды.

Такое решение 19 ноября принял судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«В удовлетворении ходатайства обвиняемого (Пелиха – ред.) об остановке судебного производства – отказать», – говорится в решении.

Как известно, судья Пелих обязан: прибывать по каждому требованию к прокурору и суду; сообщать прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы/прохождения службы; сдать на хранение заграничные паспорта; воздерживаться от общения с рядом лиц и не выезжать без разрешения суда за пределы территории Украины.

Напомним, по версии следствия, что в 2025 году судья высказал просьбу директору частного общества предоставить ему и третьим лицам неправомерную выгоду за отмену ареста и возвращение обществу на ответственное хранение имущества. Речь идет о 20 куб. м лесоматериалов. Судья давал советы относительно подготовки ходатайства об отмене ареста имущества и детальные инструкции, когда его подавать во избежание распределения на рассмотрение другому следственному судье. Его разоблачили на получении 1300 долларов неправомерной выгоды.

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