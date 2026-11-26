Правительство Франции столкнулось с критикой со стороны оппозиции из-за отправки французских военнослужащих в Украину без информирования парламента. Несмотря на небоевой характер миссии, оппозиционные депутаты опасаются, что это может привести к втягиванию страны в войну с россией.

Об этом сообщает Politico.

Заместителя министра обороны Франции Алис Руфо вызвали на закрытые слушания в Сенате 25 ноября, чтобы она проинформировала сенаторов о развертывании французских военных в Украине.

Как известно, с лета 2026 года французские военные конфиденциально прибывают в Украину на короткие ротации в рамках небоевой миссии Volia («Воля»). Они занимаются подготовкой украинских бойцов и обслуживанием переданной Францией военной техники, в частности артиллерийских систем Caesar и истребителей Mirage 2000.

Руфо подтвердила наличие в Украине «координационной структуры, занимающейся подготовкой военных и обслуживанием оборудования». В то же время она назвала абсурдными утверждения о непосредственном участии французских военных в войне.

Почему оппозиция критикует правительство Франции

Скандал разворачивается на фоне президентской кампании 2027 года. Двое ведущих претендентов на пост президента – лидер ультраправых Марин Ле Пен и представитель ультралевых Жан-Люк Меланшон – дистанцировались от политики правительства по поддержке Украины.

В частности, Меланшон заявил, что Франция «ни при каких обстоятельствах не должна становиться стороной войны в Украине». В свою очередь Ле Пен неоднократно обещала в случае победы на выборах прекратить финансовую помощь Украине, однако продолжить поставки французского оружия.

Особое возмущение оппозиционных политиков вызвало то, что правительство не уведомило парламент об отправке военных.

Глава комитета Сената по вопросам обороны и вооруженных сил Седрик Перрен заявил, что правительство должно было как минимум проинформировать профильные комитеты или глав обеих палат парламента.

«Проблема заключается в том, что о таких действиях часто сообщают СМИ, а россия потом использует это для дискредитации наших усилий. Мы не можем обвинять путина во лжи и в то же время скрывать информацию, нанося ущерб нашему делу», – отметил Перрен.

Что предусматривает французское законодательство

В соответствии со статьей 35 Конституции Франции, правительство обязано уведомить парламент о решении относительно военного вмешательства за рубежом не позднее чем через три дня после его начала. Если операция длится более четырех месяцев, парламент должен одобрить ее продление.

Однако во французском законодательстве нет четкого определения военного вмешательства. Правительство настаивает, что небоевые миссии не подпадают под действие этой статьи.

«Из-за отсутствия намерения участвовать в боевых действиях министерство считает, что это не является военным вмешательством в понимании статьи 35», – пояснила Руфо.

Вместо этого представители оппозиции опасаются, что даже небоевая миссия может привести к прямому столкновению с россией.

По словам депутата от партии «Непокоренная Франция» Бастьена Лашо, если французские военнослужащие будут втянуты в боевые действия, страна может оказаться в состоянии войны с россией без какого-либо голосования в парламенте.

Напомним, ранее стало известно, что Франция начала подготовку первых украинских пилотов к полетам на истребителях Rafale.

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