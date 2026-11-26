В пригороде египетской столицы Каира грузовик с нефтепродуктами попал в ДТП на главной кольцевой дороге. После столкновения бензовоз взорвался, а огонь перекинулся на десятки автомобилей поблизости, в результате чего погиб по меньшей мере 31 человек, а еще 21 – получил ранения.

Об этом сообщают Reuters и Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Египта.

12 ноября 2026, 16:36 Более 30 тысяч жертв и около 300 тысяч травмированных: статистика по ДТП за последнее десятилетие В Украине с 2017 по третий квартал 2026 года произошло более 240 тысяч ДТП с погибшими и травмированными. Пдробнее о ежегодном количестве жертв – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, в среду вечером, 25 ноября, бензовоз потерял управление на кольцевой автодороге в районе Варрак (провинции Гиза), пробил бетонное дорожное ограждение и перевернулся, после чего произошел взрыв. Огонь полностью уничтожил 27 транспортных средств, которые оказались в эпицентре возгорания, а именно – автомобили, автобусы и мотоциклы.

По последним данным, погиб более 31 человек, еще 21 ранен. Ближайшие больницы оказывали помощь пациентам с ожогами и отравлением дымом.

«Машины обуглились, а внутри были люди. Они не успели выбраться. Огонь сжег транспортные средства и людей внутри», – цитирует Reuters слова очевидцев.

К спасательным работам привлекли пожарных, спецтехнику и 39 машин скорой помощи. Сообщается, что этот участок кольцевой дороги является одной из главных транспортных артерий, которая соединяет ключевые магистрали Большого Каира и объединяет провинции Каир, Гиза и Кальюбия.

Генеральная прокуратура Египта объявила о начале официального расследования обстоятельств катастрофы. Ведомство приказало медикам взять образцы ДНК из тел жертв, которые еще не были идентифицированы, чтобы установить их личности. Причины ДТП расследуют.

Как известно, 8 ноября в Египте также произошла масштабная железнодорожная авария вблизи Каира. В результате столкновения двух пассажирских поездов погибли по меньшей мере семь человек, еще более 125 получили ранения.

Напомним, 10 ноября на автомагистрали «Тракия» вблизи болгарской Зимницы произошло масштабное ДТП с участием 86 транспортных средств. По последним данным, погибли 12 человек, еще 46 – получили ранения.

А ранее в Хорватии в результате аварии пассажирского автобуса погибли два человека, еще 33 пострадали. Один из пассажиров утверждает, что водитель уснул за рулем незадолго до ДТП.

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