Предложенный Соединенными Штатами план гарантий безопасности для Украины может затянуться на неопределенные сроки, или оказаться невыполнимым.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны в своем новом отчете.

Эксперты ISW проанализировали заявления представителей администрации США и выявили, что Вашингтон фактически предлагает определенную последовательность действий.

Сначала нужно получить согласие Конгресса США и россии. Далее следует согласовать послевоенную архитектуру европейской безопасности и убедиться, что гарантии не придется применять.

18 ноября 2026, 15:00 Прекращение огня, территории и гарантии безопасности: условия Украины, рф и США на переговорах Завершение войны в Украине. Как отличаются условия Украины, россии и США на мирных переговорах – на инфографике «Слово и дело».

«Предложенный США процесс утверждения гарантий безопасности Украины приведет к задержке и вполне может воспрепятствовать получению Украиной такой защиты, – считают в ISW.

По оценке аналитиков, согласовать все эти вопросы будет чрезвычайно сложно, ведь эти договоренности должны устраивать не только США и россию, но и европейские государства.

Вся эта последовательность действий очень вероятно, по мнению ISW, приведет к значительным задержкам в утверждении любых гарантий безопасности для Украины и может оказаться вообще невозможной для выполнения.

«Существует большая разница между тем, что предложили американские и европейские переговорщики, и тем, что Москва заявила о принятии. Кремлевские чиновники постоянно отвергают практически все существенные гарантии безопасности для Украины, в частности развертывание иностранных сил в Украине», – отметили аналитики.

Также в ISW обращают внимание, что российские чиновники связывают обсуждение завершения войны с пересмотром европейской архитектуры безопасности в соответствии со своими требованиями, среди которых первоначальное требование россии от декабря 2021 года о выводе оружия и военного персонала из государств НАТО, которые присоединились к альянсу после 1997 года.

При таком сценарии Украине пришлось бы отдать контроль над укрепленным оборонительным поясом Донбасса, который сейчас удерживают украинские войска, еще до получения каких-либо гарантий безопасности, отметили аналитики.

Как известно, специальный представитель президента США Джаред Кушнер ранвше заявил, что Дональд Трамп может одобрить предоставление Украине гарантий безопасности по образцу пятой статьи НАТО. Однако такие обязательства должны соответствовать национальным интересам США.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский выражал сомнения, что Киев и западные партнеры имеют одинаковое видение, как именно на практике должны функционировать гарантии безопасности на основе статьи 5 НАТО.

Тем временем The Washington Post сообщили, что российский диктатор владимир путин во время непубличных контактов якобы согласился допустить предоставление Украине подобных гарантий от США и стран Европы, однако выдвинул ключевое требование – никаких войск Альянса на украинской территории после завершения войны.

Также недавно президент Владимир Зеленский заявил, что полноправное членство Украины в НАТО могло бы стать альтернативой гарантиям безопасности по образцу статьи 5 Североатлантического договора.

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