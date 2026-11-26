Венгрия объявила о присоединении к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Будапешт будет поддерживать безопасное возвращение детей, похищенных во время войны, и воссоединение их с семьями.

Об этом сообщила глава венгерского МИД Анита Орбан.

20 ноября 2025, 13:00 Погибшие, раненые, депортированные: оценка потерь среди детей из-за агрессии рф Сколько украинских детей пострадали, погибли или были депортированы в рф за годы российской агрессии – на инфографике Слово и дело.

«Венгрия присоединяется к Международной коалиции за возвращение похищенных украинских детей, таким образом мы поддерживаем безопасное возвращение украинских детей, похищенных во время войны, и воссоединение семей», – говорится в сообщении.

Орбан подчеркнула, что в мире мало таких ужасных вещей, как судьбы детей, которых война разлучила с их семьями.

По приведённым ею оценкам, из Украины могли похитить до 25 тысяч детей, из которых на данный момент удалось вернуть около 3 тысяч.

Напомним, в начале ноября Словакия стала 53-й участницей Международной коалиции за возвращение украинских детей. С 2024 года страна сотрудничала с объединением в статусе наблюдателя, а теперь присоединилась к нему как полноправный член.

А накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украине уже удалось вернуть 2790 детей из более чем 20 тысяч, незаконно вывезенных из страны представителями российской федерации.

Кроме того, Зеленский анонсировал, что Украина запускает «механизм отслеживания» для сбора всех данных о похищенных Россией украинских детях.

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