Совет Европейского Союза 25 ноября принял решение об усилении экспортных ограничений в отношении 15 российских предприятий, связанных с военно-промышленным комплексом рф. Санкции касаются товаров двойного назначения и передовых технологий.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

21 октября 2026, 15:06 Санкционная петля: как ЕС расширял списки с ограничениями для компаний и физических лиц рф Как изменялось количество физических и юридических лиц рф в санкционных пакетах ЕС за годы полномасштабного вторжения – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, в санкционный список внесли предприятия, которые являются частью российского военно-промышленного комплекса, имеют связи с оборонным сектором и сектором безопасности рф или иным образом поддерживают их деятельность.

В то же время Совет ЕС решил исключить из списка одну компанию, отменив действующие в отношении нее экспортные ограничения. Она прекратила деятельность, ставшую основанием для введения санкций, и предоставила убедительные гарантии того, что не будет торговать с россией товарами чувствительных категорий.

В Совете ЕС подчеркнули, что новые ограничения соответствуют намерениям Евросоюза усиливать давление на россию, чтобы заставить ее прекратить агрессивную войну против Украины и присоединиться к содержательным мирным переговорам.

Напомним, накануне Европейская комиссия подготовила 22-й пакет санкций против россии, направленный на сокращение финансовых возможностей Москвы. Новые ограничения охватывают, в частности, банковский сектор, энергетику и визовую политику.

Также недавно сообщалось, что ЕС ввел новые санкции против российских банков, а также владельцев Wildberries и Ozon.

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