Совет Европейского Союза 25 ноября принял решение об усилении экспортных ограничений в отношении 15 российских предприятий, связанных с военно-промышленным комплексом рф. Санкции касаются товаров двойного назначения и передовых технологий.
Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Как отмечается, в санкционный список внесли предприятия, которые являются частью российского военно-промышленного комплекса, имеют связи с оборонным сектором и сектором безопасности рф или иным образом поддерживают их деятельность.
В то же время Совет ЕС решил исключить из списка одну компанию, отменив действующие в отношении нее экспортные ограничения. Она прекратила деятельность, ставшую основанием для введения санкций, и предоставила убедительные гарантии того, что не будет торговать с россией товарами чувствительных категорий.
В Совете ЕС подчеркнули, что новые ограничения соответствуют намерениям Евросоюза усиливать давление на россию, чтобы заставить ее прекратить агрессивную войну против Украины и присоединиться к содержательным мирным переговорам.
Напомним, накануне Европейская комиссия подготовила 22-й пакет санкций против россии, направленный на сокращение финансовых возможностей Москвы. Новые ограничения охватывают, в частности, банковский сектор, энергетику и визовую политику.
Также недавно сообщалось, что ЕС ввел новые санкции против российских банков, а также владельцев Wildberries и Ozon.
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