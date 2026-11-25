Позиция Российские удары по предприятиям масложирового сектора привели к остановке около 40% перерабатывающих мощностей. В годовом эквиваленте это составляет 8,5 млн тонн подсолнечника. По состоянию на середину ноября можно констатировать масштабный кризис всей отрасли. Свою работу приостановили лидеры — днепровские предприятия «Олейна» и «Потоки», все экстракционные заводы агрохолдинга Kernel, Нежинский жиркомбинат, одесское предприятие «Дельта Вилмар Украина».

Но капитал не покидает отрасль, компании временно замораживают деятельность. Это способ адаптироваться и переждать.

Кризис запустил цепную реакцию

Остановка производственных линий привела к значительному уменьшению закупок семян подсолнечника у аграриев. Сейчас на рынке есть избыток сырья, но покупателей стало меньше.

Значительное уменьшение спроса и уход с рынка крупных агрохолдингов, влиявших на ценообразование, вызвали падение закупочных цен. Фермерским хозяйствам теперь предстоит сделать выбор. Либо продать семена по невыгодной цене, либо обеспечить их длительное хранение, либо попытаться вывезти их за границу.

«Второй вариант предполагает высокие затраты на хранение и сушку, фермеры должны учитывать нехватку электроэнергии и риски зимнего ценообразования. А третий осложнен логистическими проблемами и защитной пошлиной на подсолнечник», — считает Игорь Стаковиченко.

Валютная выручка: потеря добавленной стоимости

От кризиса страдает платежный баланс страны. Масложировая отрасль генерирует около 20% валютной выручки всего агропромышленного сектора. Украина может потерять сотни миллионов долларов, если будет вынуждена продавать сырые семена.

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Подсолнечное масло является продукцией с высокой добавленной стоимостью. Оно стоит примерно 1300 долларов США за тонну. Сюда нужно добавить и поступления от экспорта шрота. Тонна подсолнечных семян стоит около 450 долларов США. Разница огромная. Мы теряем добавленную стоимость, маржу от переработки. Ситуацию осложняет и состояние черноморской логистики.

Кризис в украинском агросекторе выходит за пределы страны, значительно влияет на европейский и мировой рынки. Кроме того, возрастают риски потери части рынков сбыта.

Выводы по безопасности

Во время войны крупные агроперерабатывающие предприятия становятся мишенью и делают масличную отрасль критически уязвимой. Вынужденная остановка крупных заводов привела к кризису, потере значительной части валютных поступлений, падению цен на сырье.

По словам Игорь Стаковиченко, фермерские хозяйства встали перед сложным выбором: либо потерять средства сейчас, либо дополнительно инвестировать в хранение семян и брать на себя риски неопределенности зимнего ценообразования. Поэтому для государства сверхважным становится вопрос поддержки украинских фермеров.