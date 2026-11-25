Глава латвийского правительства Андрис Кулбергс назвал ошибкой решение Эстонии закрыть пункты пропуска на границе с российской федерацией.

Об этом премьер-министр Латвии Кульбергс сказал журналистам на пресс-конференции, информирует «Delfi».

По его словам, такой шаг бессмыслен, если его не сделают все три балтийских государства.

25 ноября 2026, 15:47 Россия угрожает Эстонии: готовит ли Кремль новые провокации против стран Балтии Политический эксперт Алексей Буряченко объяснил, зачем Россия угрожает Эстонии, может ли Кремль использовать тему защиты русскоязычного населения для провокаций в странах Балтии и как Москва пытается давить на НАТО и Европейский союз.

Также он связал такое решение с предвыборной атмосферой в Эстонии.

В настоящее время Латвия ожидает увеличения транспортного потока к границе ее страны. Латвийская сторона оценивает четыре сценария действий, которые Кульбергс детально не объяснил.

Однако ранее в правительстве Латвии заявляли, что уже на следующей неделе могут рассмотреть вопрос о закрытии пунктов пропуска на границе с россией.

Как известно, ранее Эстония объявила о закрытии автомобильных пунктов пропуска с россией с 1 декабря. Ограничения будут действовать на всех автомобильных пунктах пропуска, а гуманитарных исключений для пересечения границы не предусмотрено.

Тем временем в МИД россии обвинили Эстонию в ряде якобы враждебных действий в отношении рф и заявили, что политика Таллинна может привести к открытой войне между странами. В Москве также пригрозили политико-дипломатическими мерами в ответ.

Недовольство Москвы также вызвали запрет транзита российского и белорусского зерна через территорию Эстонии, языковая политика страны и действия эстонских властей в отношении православной церкви.

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