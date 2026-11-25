Международная федерация хоккея (IIHF) подаст апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS), который разрешает спортсменам из рф вернуться к участию в чемпионате мира в следующем году.

Об этом 25 ноября сообщило издание «Reuters» и пресс-служба ІІHF.

«По итогам недавнего заседания совет IIHF принял решение оспорить решение CAS относительно участия сборных россии в турнирах IIHF в Федеральном суде Швейцарии. Решение основывается на опасениях относительно независимости и беспристрастности двух из трех арбитров в составе арбитражного суда, особенно на фоне информации о потенциальных связях между этими арбитрами и россией. Учитывая значимость этого решения и его последствия для международного хоккея, IIHF считает необходимым передать дело в Федеральный суд Швейцарии», – говорится в заявлении.

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Хотя решения CAS считаются окончательными, спортивные организации могут оспорить их в Федеральном суде Швейцарии при наличии предусмотренных законом правовых оснований.

CAS признал неоднозначную реакцию на свое решение, однако подчеркнул, что оно основывалось исключительно на предоставленных доказательствах.

Как известно, россию отстранили от соревнований под эгидой IIHF в 2022 году после полномасштабного вторжения в Украину.

30 октября CAS удовлетворил апелляцию российской федерации хоккея относительно отстранения команд от соревнований IIHF в сезоне 2026–2027 годов и обязал допустить сборные к международным соревнованиям.

Австрия, Чехия, Дания, Финляндия, Латвия, Норвегия и Швеция заявили, что откажутся играть против российской сборной. Один из спонсоров турниров IIHF, компания AJ Products, уже отказалась от сотрудничества, тогда как другие заявили, что могут последовать этому примеру в случае допуска россии.

Также россия не будет принимать участие в молодежном чемпионате мира 2027 года, который пройдет в следующем месяце в Канаде. Канадские власти заявили, что не разрешат въезд российским и белорусским спортсменам и официальным лицам, которые прибудут на соревнования, даже при наличии действующих виз.

Спортсмены из рф также не смогут въехать в Чехию, которая в январе будет принимать женский чемпионат мира по хоккею среди игроков в возрасте до 18 лет.

Напомним, россия должна была заменить Норвегию в обновленном составе участников молодежного чемпионата мира по хоккею. В то же время Швейцария заявила, что будет бойкотировать матч против российской сборной.

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