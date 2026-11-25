Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобу на приговор, которым к 8 годам лишения свободы приговорили бывшего члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Евгения Гетьмана за получение 90 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Такое решение 19 ноября приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным экс-члена Комиссии азартных игр Евгения Гетьмана. Ему назначили наказанием 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также после заключения обвиняемому будет запрещено в течение 3 лет занимать должности в органах государственной власти. Защитник Гетьмана подал апелляционную жалобу на этот приговор.

«Открыть апелляционное производство по апелляционной жалобе защитника обвиняемого (Гетьмана – ред.) на приговор Высшего антикоррупционного суду от 12 октября 2026 года в уголовном производстве по обвинению (Гетьмана – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. Установить срок до 29 ноября 2026 года для подачи участниками производства возражений на апелляционную жалобу в АП ВАКС», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП задержали члена Комиссии по азартным играм Евгения Гетьмана. По версии следствия, он требовал и получил 90 тыс. долл. неправомерной выгоды от якобы представителя частного предпринимателя за принятие Комиссией решения в его интересах. Речь шла о признании двух отелей в Чернигове и Запорожье такими, которые могут организовывать и проводить азартные игры.

На записях, обнародованных НАБУ, якобы сам Гетьман утверждал, что контролирует аппарат КРАИЛ, а также уже наладил взаимодействие и достиг договоренностей с другими членами КРАИЛ, с которыми выстроил взаимодействие на коммерческой основе и предоставил каждому из них неправомерную выгоду в размере 1000 долларов из своих личных средств. Осенью 2022 года дело начали слушать в Высшем антикоррупционном суде.

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