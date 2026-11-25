Украина уже готова к проведению масштабного обмена военнопленными с российской федерацией, который стороны согласовали во время трехсторонней встречи в Абу-Даби в начале ноября.

Об этом заявил секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов во время встречи с российскими пленными в лагере содержания.

«Украина последовательно работает над возвращением всех своих граждан из российского плена. Готовность к обмену остается неизменной – мы открыты к конкретным шагам для возвращения украинских защитников и защитниц домой», – отметил Усов.

13 ноября 2026, 13:18 Жест для Вашингтона или гуманитарный шаг: что означает крупнейший обмен пленными Правозащитник Александр Павличенко объяснил, почему крупнейший обмен военнопленными не означает изменения позиции Кремля, является ли он лишь гуманитарным шагом и какие договоренности могли бы свидетельствовать о реальном прогрессе.

Особое внимание он уделил отчету об условиях содержания российских военнопленных, которые соответствуют нормам международного гуманитарного права.

«Украина как цивилизованное правовое государство соблюдает требования международного гуманитарного права. Здесь созданы все надлежащие условия содержания. Вы имеете возможность работать, отдыхать и поддерживать связь с внешним миром», – отметил секретарь Коордштаба.

Напомним, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что Украина и россия при согласии американской стороны договорились о проведении крупнейшего обмена военнопленными.

Впоследствии в Белом доме подтвердили, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер работают над подготовкой обмена пленными между Украиной и россией, который должен стать крупнейшим за время войны.

А уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что во время следующего обмена пленными между Украиной и россией домой могут вернуться по меньшей мере тысяча украинцев.

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