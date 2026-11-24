Принудительная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями теперь будет осуществляться на всей подконтрольной территории Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Он рассказал, что новые меры распространились на все населенные пункты Александровской и Черкасской громад. Таким образом, вынужденная эвакуация детей охватила все населенные пункты свободной части региона.

Филашкин отметил, что такое решение было принято из-за постоянных российских обстрелов населенных пунктов и авиаударов в Донецкой области.

«Эвакуационные мероприятия будут проводить специализированные эвакуационные группы полиции и спасателей совместно с местными военными администрациями. Семьям помогут выехать в более безопасные регионы Украины», – говорится в сообщении.

Глава ОВА призвал родителей не затягивать с выездом и добавил, что никакое имущество не стоит жизни ребенка.

Напомним, что в октябре в зону обязательной принудительной эвакуации семей с детьми включили все населенные пункты Краматорской и Славянской общин Донецкой области.

А ранее перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации расширили в Херсонской области.

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