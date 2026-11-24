Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским приехать в Москву на переговоры с российским диктатором владимиром путиным. По его словам, он мог бы выступить там гарантом безопасности.

Об этом Лукашенко сказал в интервью французскому изданию Le Point.

18 ноября 2026, 15:00 Прекращение огня, территории и гарантии безопасности: условия Украины, рф и США на переговорах Завершение войны в Украине. Как отличаются условия Украины, россии и США на мирных переговорах – на инфографике «Слово и дело».

Он вспомнил предложение Путина провести встречу с Зеленским в Москве и назвал его «жестоким». В то же время, Лукашенко считает, что совместная поездка в российскую столицу могла бы помочь скорее договориться о прекращении войны.

«Мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Вдвоем. Я как гарант его безопасности мог бы с ним сесть и прилететь в Москву», – заявил он.

Когда журналист заметил, что Зеленский вряд ли согласится на такой формат, Лукашенко ответил: «Не согласится – пусть воюет. Пусть сам отправляется на фронт с автоматом и сражается. Война продолжается, ее нужно остановить. И мы могли бы договориться».

Напомним, ранее президент Зеленский исключил возможность встречи с владимиром путиным на территории россии и назвал это играми. Он подчеркнул, что готов вести переговоры на территории нейтральной страны.

Зеленский также заявил, что Украина готова уже в ближайшее время провести возможной четырехстороннюю встречу с участием Европы, США и россии по завершению войны.

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