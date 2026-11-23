Количество жертв в результате российской атаки на Киевщину за одни сутки достигло 14 человек, среди них – ребенок. Еще 40 гражданских получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОВА.

Как отмечается, самая тяжелая ситуация зафиксирована в поселке Дымер Вышгородского района, где в результате попадания вражеского беспилотника частично разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома. На данный момент известно о по меньшей мере 11 погибших, среди них есть ребенок. Поисково-спасательная операция продолжается.

По данным местных властей, во время разбора завалов спасатели деблокировали семилетнего ребенка и 79-летнюю женщину, после чего обоих пострадавших передали медикам. Еще семеро жителей получили травмы, среди них – двое детей.

При этом в городе Вишневое Бучанского района в результате удара по супермаркету погибли две женщины, а количество пострадавших возросло до 26 человек, в частности, ранены трое детей. Всего в городе повреждены два торговых заведения и три многоэтажных дома.

В то же время в Белоцерковском районе в результате обстрела погиб один человек, еще семеро получили ранения. Зафиксированы повреждения четырех частных домов, двух торговых заведений, производственного помещения, двух автомобилей и объекта энергетической инфраструктуры.

По информации ОВА, всего на Киевщине за сутки в результате атаки поврежден 21 объект.

Как известно, в Дымере Киевской области 23 ноября чрезвычайникам удалось спасти женщину, которая провела под завалами дома, разрушенного российской армией, более 22 часов.

Напомним, в понедельник, 23 ноября, российские оккупанты ударили по зданию неработающей частной клиники в центре Запорожья. В результате удара три человека погибли, еще один – получил ранения.

Также сегодня российские оккупанты атаковали в Краматорске эвакуационный автомобиль, в результате чего погибли два человека, а еще двое – получили ранения.

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