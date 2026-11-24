Швеция выделит Украине новый пакет зимней помощи на общую сумму 540 млн шведских крон (примерно 48 млн евро). Средства будут направлены на гуманитарную поддержку населения, обеспечение энергоснабжения и защиту энергетической инфраструктуры от российских атак.
Об этом сообщило правительство Швеции.
Пакет предусматривает 155 млн крон (13,8 млн евро) для Украинского Красного Креста, 85 млн крон энергетической помощи (7,5 млн евро) и еще 300 млн крон (26,7 млн евро) на закупку оборудования через Агентство гражданской защиты Швеции.
Гуманитарное финансирование используют для выплат уязвимым семьям, обеспечения отоплением, генераторами и другими необходимыми средствами, в частности, в прифронтовых районах.
А энергетическая помощь через Программу развития ООН будет направлена на оборудование и установку систем, которые будут обеспечивать электричеством и теплом тысячи домохозяйств, а также больницы, школы и объекты связи.
Напомним, 13 ноября стало известно, что Германия выделит Украине дополнительные 200 млн евро на зимнюю помощь населению. Новый пакет поддержки уже согласован в Бундестаге.
Также сообщалось, что Дания передала пакет военной помощи на около 275 миллионов долларов, который должен усилить противовоздушную оборону во время зимнего периода.
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