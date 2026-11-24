Швеция выделит Украине новый пакет зимней помощи на общую сумму 540 млн шведских крон (примерно 48 млн евро). Средства будут направлены на гуманитарную поддержку населения, обеспечение энергоснабжения и защиту энергетической инфраструктуры от российских атак.

Об этом сообщило правительство Швеции.

3 ноября 2026, 14:53 Более 2 миллиардов евро: как партнеры помогают украинской энергетике пережить зиму 2026-2027 Помощь ЕС, «энергетический Рамштайн» и Фонд поддержки энергетики. На инфографике «Слово и дело» – как партнеры помогают Украине пройти зиму 2026-2027 со светом и теплом.

Пакет предусматривает 155 млн крон (13,8 млн евро) для Украинского Красного Креста, 85 млн крон энергетической помощи (7,5 млн евро) и еще 300 млн крон (26,7 млн евро) на закупку оборудования через Агентство гражданской защиты Швеции.

Гуманитарное финансирование используют для выплат уязвимым семьям, обеспечения отоплением, генераторами и другими необходимыми средствами, в частности, в прифронтовых районах.

А энергетическая помощь через Программу развития ООН будет направлена ​​на оборудование и установку систем, которые будут обеспечивать электричеством и теплом тысячи домохозяйств, а также больницы, школы и объекты связи.

Напомним, 13 ноября стало известно, что Германия выделит Украине дополнительные 200 млн евро на зимнюю помощь населению. Новый пакет поддержки уже согласован в Бундестаге.

Также сообщалось, что Дания передала пакет военной помощи на около 275 миллионов долларов, который должен усилить противовоздушную оборону во время зимнего периода.

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