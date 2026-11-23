Количество пострадавших в результате сегодняшней воздушной атаки российской армии на Киев увеличилось до пяти человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Там рассказали, что в Печерском районе загорелись два автомобиля, после чего огонь распространился на балкон жилой пятиэтажки. В доме разрушены балконы со второго по четвертый этажи. В результате этой атаки ранения получили четверо жителей.

В Голосеевском районе возник пожар на парковке возле нежилого здания. Там пострадал еще один человек.

А в Подольском районе российский беспилотник попал в крышу жилой пятиэтажки. Пожар охватил мансардный этаж на площади 400 квадратных метров. Ее ликвидировали, в данный момент спасатели разбирают конструкции и поливают их водой, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Напомним, накануне сообщалось, что из-за падения обломков в Киеве пострадали трое человек.

Кроме того, в понедельник, 23 ноября, российские оккупанты ударили по зданию неработающей частной клиники в центре Запорожья. В результате удара трое человек погибли, еще один – получил ранения.

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